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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan türkücü İbrahim Tatlıses, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İzmir'de bulunan 69 yaşındaki Tatlıses, evinin balkonunda güneşlenirken çektiği selfie'yi yayınladı. "İzmir'de güneşli bir gün ve ben yine D vitamini alıyorum." diyen ünlü şarkıcı, daha sonra takipçilerine, "Güneş varsa sizlerde D vitamini alabilirsiniz, her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır." sözleriyle seslendi.

İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Tatlıses'in karesine, "Şifa olsun" yorumları yapıldı.

OĞLUNU EVLENDİRDİ

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in oyuncu Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo, geçtiğimiz hafta görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.