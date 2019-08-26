Tatlıses'in sadece Türkiye'de değil, dünyada sevilen bir sanatçı olduğunu anlatan Beyazgül, şunları söyledi:



"Kendisinin doğduğu yer bir mağara. Şimdi bu mağarayı müze olarak açacağız. Bu kadar meşhur bir insanın nerede doğduğunu insanlar görsün, bilsin istiyoruz. Bu kadar lüks içerisinde yaşayan bir insanın mağarada doğduğuna kimse inanmıyordu. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ın gayretleriyle bu mekan turizme açılacak şekle getiriliyor. İnsanlar, Tatlıses'in nerede, nasıl yetiştiğini görecektir. İmkansızlıklar içerisindeyim kaderime küseyim yok, bunun en güzel örneği Tatlıses, gayret edip, mücadele ederek bugünlere gelmiştir."



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da müzeyle ilgili çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.



Müzeyi yaklaşık 1 yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını belirten Canpolat, müzenin kent merkezindeki Hızmalı Mahallesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de şehre desteklerinden dolayı İbrahim Tatlıses'e teşekkür etti.