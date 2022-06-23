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İbrahim Tatlıses'in 'büyü' iddialarına eski eşi Adalet Sara'dan yanıt: İftira! - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses'in 'büyü' iddialarına eski eşi Adalet Sara'dan yanıt: İftira!

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile birlikteliğinin sona ermesine sebep olarak eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'i gösterdi. Ünlü şarkıcının, 'büyü' iddiasının ardından Adalet Sara da suskunluğunu bozdu

23.06.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • İbrahim Tatlıses, asistanı Gülçin Karakaya ile evlenme hazırlığı yaparken sessiz sedasız bir ayrılık yaşamıştı. Karakaya'yı çok sevdiğini söyleyen Tatlıses, bir süredir kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara nedeniyle Karakaya'dan ayrıldığını iddia etti. Tatlıses, eski eşi ve oğlunu büyü yapmakla suçladı.

  • "DOMUZ YAĞI SÜRDÜLER"

    Ünlü şarkıcı, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisine ait olan Bodrum'daki evine büyü yaptıklarını ileri sürdü. Tatlıses, "Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler... Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum." dedi.

  • "İFTİRA"

    Ahmet Tatlıses'in ardından Adalet Sara da suskunluğunu bozdu. Sara, "Maddi ve manevi gerçekle alakalı olmayan yalan, iftira ve hakaretlere maruz bırakılıyorum" dedi.

  • NELER OLMUŞTU?

    İbrahim Tatlıses'in, Babalar Günü'ndeki "Baba candır, babanın kıymetini bilmeyenler ahmak oğlu ahmaktır." mesajı oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki gerilimi yine artırdı. Ünlü türkücünün bu sözüne Sara sert yanıt verdi. Bunun üzerine ise İbrahim Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü! Ahmet Tatlıses de babasının açıklamalarına kayıtsız kalmadı.

  • "HANGİ BABALARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN?"

    Adalet Sara, Babalar Günü'nde, "Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun; Anneden öksüzüne anne olmuş, çıkarına uçkuruna el uğruna evladını feda etmeyenlerin! Kız-oğlan, üvey-öz ayrımı yapma-dan sevgisini kuruşunu pay edenlerin… ‘Namus davası’ diye annesine, kızına, karısına hayatı zindan etmeyenlerin! Evladının derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlananların. Kendisi ferahlık içinde, evladını bedbahtlıkla yaşatmayanların. Kendisinin olmasa da, baba şefkatiyle evladıymış gibi evlat büyütenlerin. Bugün Babalar Günü’ymüş… Hangi babaların günü kutlu olsun? Hayat yükü omuzunda olan… Babadan yetim kalmışların, baba gibi baba olanların ve… Baba gibi annelerin günü kutlu olsun." ifadelerini kullanarak göndermede bulundu.

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