"AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ŞÜPHELERİM ARTMIŞTIR"
Buraya kadar ben yine sineye çekerdim AMA değil annem kim olursa olsun dini inanışlarından ötürü kendi hür idaresiyle seçtiği kıyafet üzerinden birinin aşağılanmasına göz yumamamam. Hiç kimse benim annemi kara peçeli diyerek aşağılayamaz. Hiç kimse benim anneme yılan diyemez. Benim annem kendi halinde, eşrafında herkesin saygı duyduğu eski bir devlet memuru ve namuslu bir kadındır. "Domuz yağı sürdüler, sevgilime büyü yaptılar, bizi ayırdılar" gibi ardı arkası kesilmez, korkunç, utanç verici iftiraları asla kabul etmiyorum ve milyonların önünde "büyü yaptılar, domuz yağı sürdüler" gibi açıklamalarıyla kendisinin akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim artmıştır.
Bununla birlikte İbrahim Tatlıses yıllar boyunca kiminle ne istiyorsa onu yaşamış, söylemlerinde belirttiği gibi özel hayatındaki insanlara belli mallar vermiş ve evlatları tarafından asla özel hayatına karışılmamış, tek bir ilişkisine dahi yorum yapılmamış bir insandır.
Aile meselelerinin bu denli çarpıtılarak sırf beni tahrik etmek üzerine kurgulanmasından rahatsızlık ve üzüntü duyuyorum. Yıllarca neler yaşandığını, neler yapıldığını anlatmak bana yakışmaz. Her ne olursa olsun topluma mal olmuş bir sanatçı olarak kendisini de rencide etmek istemiyorum ve yalnızca üzerime atılmış bu aslı astarı olmayan suçlamalara cevap verip, susuyorum. Yine kendisinin katıldığı yayında, 'Ölmeden önce onlara öyle bir tuzak kuracağım ki...' söyleminin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.
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