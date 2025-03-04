İbrahim Tatlıses, eski eşi Perihan Savaş ve kızıyla iftarda bir araya geldi
İbrahim Tatlıses, eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile iftarda buluştu
Giriş: 04.03.2025 - 23:47 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:47
İbrahim Tatlıses, iftarda eski hayat arkadaşı Perihan Savaş ve kızları Zübeyde Melek Akkaş ile bir araya geldi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, gönderisine; "Allah kabul etsin" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
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