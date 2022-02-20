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İbrahim Tatlıses: Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler

İbrahim Tatlıses: Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler!

Dün akşam bir mekanda dinleyicileriyle buluşan şarkıcı İbrahim Tatlıses, sahnede bir ara hayranlarıyla dertleşti. Tatlıses, "Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Onca zaman ne yapabildiler? işte şimdi buradayım!" ifadelerini kullandı

20.02.2022 - 09:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Yaklaşık iki buçuk saat konser veren Tatlıses, bir hayranının, "Sen çok büyüksün İbo!" şeklindeki tezahüratına kayıtsız kalmadı.

  • 70 yaşındaki şarkıcı, "Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? Madem yokum onca zaman ne yapabildiler? İşte şimdi buradayım!" diye konuştu.

  • "ALLAH 'YÜRÜ YA KULUM' DERSE KİMSE ONA 'DUR' DİYEMEZ!"

    Ünlü isim, uzun yıllar sonra ilk konserini geçtiğimiz sene eylül ayında İstanbul Kuruçeşme'de gerçekleştirmişti. Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamış ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." ifadelerini kullanmıştı. 

  • "10 GÜN PROVA YAPTIM"

    Ayrıca sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, "Süperim süper. Beni izlemeye gelen, dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır evde oturuyordum, şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım." diye konuşmuştu.

  • DOĞDUĞU EV MÜZE OLUYOR

    Öte yandan Tatlıses'in, Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalanmıştı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz. Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor." demişti.

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