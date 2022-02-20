"ALLAH 'YÜRÜ YA KULUM' DERSE KİMSE ONA 'DUR' DİYEMEZ!"

Ünlü isim, uzun yıllar sonra ilk konserini geçtiğimiz sene eylül ayında İstanbul Kuruçeşme'de gerçekleştirmişti. Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımlamış ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.