Doğal kürler ve bitkisel tedaviler deyince akla gelen ilk isim Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu oluyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu internetin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. İbrahim Saraçoğlu kimdir? İbrahim Saraçoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kitapları...
İBRAHİM SARAÇOĞLU KİMDİR?
İbrahim Adnan Saraçoğlu 1949 yılında Safranbolu'da dünyaya geldi. 71 yaşındaki Türk kimyager, akademisyen ve biyoteknoloji ve mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu aynı zamanda cumhurbaşkanlığı baş danışmanı olarak görev yapıyor.
Kimya eğitimi aldıktan sonra 1982'de Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde kimya dalında doktorasını yapıp daha sonra aynı üniversitede biyoteknoloji-mikrobiyoloji kürsüsünde asistan oldu. 1985-1986 yıllarında Çukurova Üniversitesi'nde çalışıp 1987 yılında doçent, 1994 yılında profesör oldu.
Karl-Franzens Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve AVL Araştırma Merkezi'nde fizik ve medikal sensör bölümlerinde araştırmacı ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı.
Viyana Teknik Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Saraçoğlu,[kaynak belirtilmeli] uluslararası alanda yayınlanmış birçok makale ve patenti bulunuyor. Bitkilerin insan sağlığı üzerindeki çalışma ve araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Saraçoğlu, son yıllarda "phyto-biyokimya" ağırlıklı çalışıyor.
Brokolinin prostatit ve iyi huylu prostat büyümesine, lavantanın hepatit B ve hepatit C'ye karşı etkilerini tüm dünyaya tanıttı. Bitkisel olarak önleyici ve koruyucu tedavi kavramını ve yöntemlerini geliştirerek bir ilke imza attı.
İBRAHİM SARAÇOĞLU KİTAPLARI
Anadolu'nun Şifalı Sırları
Bitkisel Sağlık Rehberi
Tıbbi Bitkiler Rehberi
Bitkisel Türler Rehberi
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