        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İbrahim Olawoyin: Çıkışa geçmek istiyoruz - Çaykur Rizespor Haberleri

        İbrahim Olawoyin: Çıkışa geçmek istiyoruz

        Çaykur Rizesporlu İbrahim Olawoyin, "Geçen sezon da kötü başlamıştık. En kısa zamanda bu durumu düzeltip çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.08.2025 - 22:31
        "Çıkışa geçmek istiyoruz"
        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray’ın konuğu olacak.

        Yeşil-mavililer karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

        "ÇIKIŞA GEÇMEK İSTİYORUZ"

        Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizesporlu oyuncu İbrahim Olawoyin, geçen sezon takımın yaptığı kötü başlangıçtan örnek vererek bir an önce puan sıralamasında çıkışa geçmek istediklerini vurguladı. Olawoyin, "Her şey geldiğim ilk günden beri benim adıma çok iyi geçti. İlk günden bu ayna her sezon ben burada bir gelişme gördüm. Takım arkadaşlarıma ve kulübe bunun için teşekkür etmek istiyorum. Genel olarak geliştiğimizi söyleyebilirim. Bu sezon adım adım daha iyiye gideceğimizden ben eminim. Geçen sezon da kötü başlamıştık. En kısa zamanda bu durumu düzeltip çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "GALATASARAY MAÇINA İYİ HAZIRLANDIK"

        Galatasaray maçında başarılı olmak için mücadele edeceklerini kaydeden Olawoyin, "Bu maç için iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. 3. haftada maçımız olmadığı için hazırlanmak için daha iyi bir vaktimiz oldu. Galatasaray şu anda Türkiye’deki en iyi kulüplerden bir tanesi. Onlara karşı elimizden geleni yapacağız ve başarılı olmak isteyeceğiz. Takım olarak mücadele etmek için oraya gidiyoruz. Bu bireysel bir şey değil. Mücadelemizi takım olarak vereceğiz" dedi.

