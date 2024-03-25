İbrahim Kutluay: Korumalarımla geziyorum
Emekli basketbolcu İbrahim Kutluay, kendisinin izinden giden oğlu Ömer Kutluay ve Anadolu Efes'in genç basketbolcularıyla birlikte önceki gün Bebek'te bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kutluay, gülümseyerek "Korumalarımla geziyorum" dedi
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İbrahim Kutluay'ın Demet Şener ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ömer, babasının izinden giderek kariyerini basketbol üzerine inşa ediyor. Ömer Kutluay, geçtiğimiz yıl Real Madrid basketbol takımının altyapısını transfer olmuştu.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay ve Anadolu Efes'in genç basketbolcularıyla birlikte önceki gün Bebek'te buluştu.
49 yaşındaki İbrahim Kutluay, oğlu Ömer Kutluay'ın ve eski takım arkadaşlarının buluşmasına eşlik etti.
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"KORUMALARIMLA GEZİYORUM"
Ömer Kutluay'ın eski takım arkadaşlarıyla buluşması sonrası sahilde yürüyüşe çıkan grup, objektiflere poz verirken İbrahim Kutluay; "Korumalarımla geziyorum" diyerek espri yaptı.
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