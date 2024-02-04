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        Haberler Magazin İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile birlikte görüntülenmek istemedi - Magazin haberleri

        İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile birlikte görüntülenmek istemedi

        Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, yaklaşık dört ay önce birlikteliklerini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. İkili, aylar sonra Bebek'te yürüyüş yaparken görüldü. Kutluay, basın mensuplarını fark edince koşar adımlarla Sponza'nın yanında ayrılıp karşı kaldırıma geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.02.2024 - 10:36
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          Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti.

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          "BİR DAHA ASLA BİR ARAYA GELMEM" DEMİŞTİ

          İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve "Bir daha asla bir araya gelmem" demişti.

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          BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, Bebek'te yürüyüş yaptı.

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          İbrahim Kutluay, basın mensuplarını fark edince koşar adımlarla Edvina Sponza'nın yanından ayrılarak karşı kaldırıma geçti.

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          Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, ayrı kaldırımlardan yollarına devam etti.

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