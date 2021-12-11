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Son dakika: İbrahim Kutluay'dan 'Ece Sükan' açıklaması

İbrahim Kutluay'dan 'Ece Sükan' açıklaması

İbrahim Kutluay'ın üç yıl önce adının 'aşk' dedikodularına karıştığı eski manken Ece Sükan ile yeniden birliktelik yaşadığı öne sürüldü. Önceki gün hakkında çıkan söylentilerle ilgili konuşan Kutluay, "Öyle bir şey yok" diyerek, iddiaları yalanladı

11.12.2021 - 12:47 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Edvina Sponza ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini noktaladıktan sonra eski manken Ece Sükan’la tekrar aşk yaşamaya başladığı iddia edilen eski basketbolcu İbrahim Kutluay (47), önceki gün İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

    Alışveriş merkezindeki bir kafede iş toplantısı gerçekleştiren Kutluay, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti.

  • DEDİKODULARI YALANLADI

    İbrahim Kutluay, yıllar sonra tekrar Ece Sükan ile birlikte olduğu yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Eski basketbolcu, "Arkadaşlar yok öyle bir şey." diyerek, söylentileri yalanladı.

    Ardından başka soru almayacağını ifade eden Kutluay, aracına binerek hızla alışveriş merkezinden ayrıldı.

    "YASAK AŞK" İDDİASI

    Üç yıl önce Kutluay ve Sponza birlikteyken, basketbolcu ile Ece Sükan hakkında 'yasak aşk' dedikoduları ortaya çıkmıştı.

  • 2018'DE BOŞANDILAR

    Öte yandan 2005 yılında nikah masasına oturan manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, evliliklerini 2018'de sonlandırmıştı. Şener, Kutluay'ın kendisine 'ihanet' ettiğini söylemişti.

  • AŞK BİTTİ

    İbrahim Kutluay'ın, Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldattığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Kutluay iddiaların ardından Sponza ile aşkını ilan etmişti. Kutluay ve Sponza, bir dargın bir barışık ilişkilerini ise geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

  • "İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

    İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan Demet Şener de muhabirlerin, "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna yanıt vermişti.

    Eski manken, "İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim." diyerek, eski eşi ile aralarındaki buzların eridiğini ifade etmişti.

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