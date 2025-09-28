İbrahim Kutluay: Bir anda olmuyor

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Kutluay ile sevgilisi Edvina Sponza, Bebek'te sabah yürüyüşünde görüntülendi. Sponza muhabirlere selam verirken sevgilisi İbrahim Kutluay ise röportaj isteklerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe taraftarı olan İbrahim Kutluay Fenerbahçe'deki seçim için; "Saadettin başkana başarılar diliyorum. İnşallah Fenerbahçe için iyi şeyler olacaktır sportif başarılar bir anda olmuyor, sabır gerekiyor. Biraz baskı ortamı var Fenerbahçe'de baskı ortamı karşılıklı sevgi ile özgüven ile ortadan kaldırırsak başarıya ulaşabiliriz. Buna yürekten inanıyorum" dedi.