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        Haberler Dünya İbrahim Kalın İran İstihbarat Bakanı ile görüştü | Dış Haberler

        İbrahim Kalın İran İstihbarat Bakanı ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği ziyarette İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 22:03 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:09
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        İbrahim Kalın, İran İstihbarat Bakanı ile görüştü
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İran'ın başkenti Tahran'da İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Tahran'da Hatib ve Ahmediyan ile bir araya geldi.

        Görüşmelerde, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele, ortak tehditler, Suriye'deki durum, Gazze'deki ateşkes ve Filistin meselesiyle ilgili gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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