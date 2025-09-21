İbrahim Kahraman kimdir? Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili CHP'li İbrahim Kahraman hayatı ve kariyeri
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkanvekilliği seçimi yapıldı. İlk 4 turda oylar eşit çıkınca kura çekimine gidildi. Kura sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. Bu gelişme sonrası ‘’İbrahim Kahraman kimdir?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili CHP’li İbrahim Kahraman kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, İbrahim Kahraman hayatı ve kariyeri...
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANVELLİĞİ SEÇİMİ YAPILDI
DHA'nın haberine göre Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı.
Hasan Mutlu hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00’da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı.
Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.
İLK 4 TURDA EŞİT OY ÇIKTI, KURA ÇEKİLDİ
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminde ilk 4 turda sandıktan eşit oy çıktı. Seçim 5.tura kalırken, başkan vekilinin kura ile belirleneceği öğrenildi.
SEÇİMİ CHP KAZANDI
Bayrampaşa Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini CHP kazandı. 5. turda kura çekimi ile başkan vekili CHP'nin adayı İbrahim Kahraman oldu.
İBRAHİM KAHRAMAN KİMDİR?
1958 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İbrahim Kahraman, aslen Giresunlu'dur. İlkokul ve ortaokulu Bayrampaşa’da, liseyi Şişli’de okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
İş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ve kontrol mühendisi olarak başladı. Daha sonra kendi kurduğu şirkette taahhüt ve proje işleri yaptı. 28 Giresunlular Derneği, Giresun Karabulduk Derneği'nin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Makine Mühendisleri Odası'nda yönetim, denetim ve onur kurulu üyeliklerinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayrampaşa’da meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, son üç buçuk yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Dairesi Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.
Kahraman, iki çocuk babasıdır.