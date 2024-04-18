İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı
Giriş: 18.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:43
Hacıosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım." dedi.
Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ