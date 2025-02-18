İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi açıklama kararı!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 19 Şubat Çarşamba günü gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Hacıosmanoğlu'nun saat 13.00'te TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacağı belirtildi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etmişti.