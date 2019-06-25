İbrahim Çelikkol, "Başarı ve şöhret seni hiç korkuttu mu?" sorusunu, "Şöhret çok aldatıcı. Korkutmasa da başlangıçta aklınızı çeliyor. Ama her gerçek gibi bunun farkına varmanız uzun sürmüyor" şeklinde yanıtladı.

Profesyonel eski bir basketbolcu olan İbrahim Çelikkol, son 8 yıldır dizilerde rol alıyor.