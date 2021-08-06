ŞAHİN AKDEMİR'İ UNUTMADI

İbrahim Çelikkol, ayrıca Marmaris'te çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'i de unutmadı. Çelikkol, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ortak sevdamızın, ortak savaşında ormanların her karışına fedakarlık ve kahramanlık destanı bırakan gerçek kahramanlar... 80 milyon kişiye 'İyi ki varsın!' dedirten bu büyük yangın mücadelesinin kahramanlarından Şahin'i ve bu uğurda yaşamını yitirmiş tüm kardeşlerimiz, sizleri unutmayacağız Bu mücadelede bulunan bütün cesur yürekle selam olsun...