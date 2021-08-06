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'GURURLUYUM!' İbrahim Çelikkol: Acıda da sevinçte de beraberiz! - Son dakika magazin haberleri

İbrahim Çelikkol: Acıda da sevinçte de beraberiz!

Üç gün önce Milas'ta ormanlık alandaki yangın, tehdit edici boyutlara ulaşırken, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen alevlere mücadele edenler arasında oyuncu İbrahim Çelikkol da yer almıştı. Günler sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelikkol, gönderisinde, "Acıda da sevinçte de beraberiz! Bizlere birlik, beraberlik ne demek hatırlatan herkesten Allah razı olsun! İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı

06.08.2021 - 17:17 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, üç gün önce Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışmalara gönüllü olarak katılmıştı. Ön safhalarda hortum taşıyarak, alevlerin içine dalan Çelikkol, günler sonra Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

  • "GURURLUYUM!"

    Duygusal bir mesaj yayınlayan 39 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Alevlerin karşısında çınar gibi duran kadınlar, aslan gibi delikanlılar, efsanevi yaşlılar, deli yürekli adamlar... 'Tek bir ağaç, bin canlı!' diyerek canla başla hayatlarını hiçe sayarak savaşan itfaiye, zabıta, polis ve asker tüm kardeşlerimle birlikte mücadele vermekten gururluyum." ifadelerini kullandı.

  • ŞAHİN AKDEMİR'İ UNUTMADI

    İbrahim Çelikkol, ayrıca Marmaris'te çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'i de unutmadı. Çelikkol, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    Ortak sevdamızın, ortak savaşında ormanların her karışına fedakarlık ve kahramanlık destanı bırakan gerçek kahramanlar... 80 milyon kişiye 'İyi ki varsın!' dedirten bu büyük yangın mücadelesinin kahramanlarından Şahin'i ve bu uğurda yaşamını yitirmiş tüm kardeşlerimiz, sizleri unutmayacağız Bu mücadelede bulunan bütün cesur yürekle selam olsun...

  • "ALLAH RAZI OLSUN"

    "Acıda da sevinçte de beraberiz!" diyen ünlü oyuncu, mesajını, "Bizlere birlik, beraberlik ne demek hatırlatan herkesten Allah razı olsun! İyi ki varsınız..." sözleriyle sonlandırdı.

  • "DUALARINIZ SAYESİNDE TURGUT'TAKİ BİR DAĞI KURTARDIK"

    Popçu Mustafa Sandal da önceki gün yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'un sahadaki ekiple çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

    Sandal, gönderisine, "İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var; 'Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa abimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." notunu düşmüştü.

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