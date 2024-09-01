İbrahim Çelikkol'a İtalya'da ödül
İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Kineo' ödüllerinde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü
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Venedik kentindeki Lido Yarımadası'nda düzenlenen dünyanın en eski film festivali, Beetlejuice Beetlejuice'ın yönetmeni Burton, Burton'ın partneri ve filmin oyuncularından Monica Belluci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe'nin kırmızı halıda boy göstermesiyle kapılarını açtı.
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Türk oyuncu İbrahim Çelikkol Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Kineo' ödüllerinde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne lâyık görüldü.
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Ödülünü almak üzere İtalyaya gelen 42 yaşındaki oyuncu, Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen 81'inci Uluslararası Venedik Film Festivali'nin ünlü kırmızı halısında da boy gösterdi.
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