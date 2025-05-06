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        Haberler Magazin İbrahim Büyükak: Yıl dönümümüz kutlu olsun, bir tanem - Magazin haberleri

        İbrahim Büyükak: Yıl dönümümüz kutlu olsun, bir tanem

        İbrahim Büyükak, 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Nurdan Beşen ile 7'nci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden romantik bir paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:49
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        "Yıl dönümümüz kutlu olsun, bir tanem"
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        İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çift, 2021 yılında oğulları Aslan Oktay'ın doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

        Büyükak ve Beşen, evliliklerinin yedinci yıl dönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İbrahim Büyükak, eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, gönderisine "Yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İbrahim Büyükak
        #nurdan beşen

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