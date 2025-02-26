İbrahim Büyükak'tan 10 yıllık fark
Eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan Oktay ile tatil yapmak için Londra'ya gitti. Ünlü oyuncu, 10 yıl önce verdiği pozu yineledi
Giriş: 26.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:56
İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan Oktay ile tatil yapmak için yurt dışına çıktı.
Ailesiyle birlikte Londra'ya giden İbrahim Büyükak, 10 önce yurt dışında verdiği pozu tekrarladı.
Oxford Caddesi'nde çektirdiği eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştıran ünlü oyuncu, paylaşımına; "2015 - 2015" tarihlerini not düştü.
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