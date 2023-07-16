İbrahim Büyükak ayağını incitti
İbrahim Büyükak, talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağını inciten Büyükak'a destek olan Murat Boz, arkadaşının ayağına buz koydu
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İbrahim Büyükak, hayranlarını korkuttu. Talihsiz bir kaza geçiren Büyükak, ayağını incitti.
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Ayağı sargıya alınan İbrahim Büyükak, o hali ile Kenan Doğulu konserine gitti.
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O anları "Kenan Doğulu sevgim sorgulanamaz" notuyla yayımlayan İbrahim Büyükak'a hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.
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Konserde İbrahim Büyükak'a eşlik eden Murat Boz da zaman zaman arkadaşının ayağına buz koydu. Büyükak, Boz için "Kardeşten öte bir insan" ifadelerini kullandı.