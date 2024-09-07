Paralimpik Oyunları'nda İbrahim Bölükbaşı'ndan altın madalya! İbrahim Bölükbaşı kimdir?
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda +90 kilo J2 kategorisinde erkekler judoda İbrahim Bölükbaşı altın madalyanın sahibi oldu. Revaz Chikoidze'yi yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu olan İbrahim Bölükbaşı gösterdiği başarılı performans sosyal medyanın da gündemindeydi. Peki, İbrahim Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
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Milli judocumuz İbrahim Bölükbaşı, Gürcistan'dan Revaz Chikoidze'yi yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu. +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya alan milli sporcu İbrahim Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, İbrahim Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
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İBRAHİM BÖLÜKBAŞI'NDAN ALTIN MADALYA
Milli para judocumuz İbrahim Bölükbaşı, erkekler J2 +90kg finalinde Gürcistan'dan Revaz Chikoidze'yi yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları Şampiyonu oldu.
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İBRAHİM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
İbrahim Bölükbaşı, 1 Aralık 1990 tarihinde Erzurum, Pasinler'in Altınbaşak köyünde dünyaya geldi. Doğduğu köyde güreşe başladı ve Pasinler'deki geleneksel Cuma güreş turnuvalarında güreşti. 2006'dan beri, Ankara'da Şekerspor kulübünde çalışmalarına devam etmektedir.
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