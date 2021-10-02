İbo Show yeni sezon tarihi izleyenlerin gündeminde. Ekranlarda yeni dönemde dizi ve programların yeniden başlamasıyla beraber gözler geçen yıl sevilerek izlenen İbo Show'a çevrildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show en son 26 Haziran Cumartesi günü izleyicilerle buluşmuştu. Gözler şimdi yeni sezon fragmanında. Peki, İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, İbo Show 2. sezon tarihi hakkında merak edilenler...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yaz sezonuyla birlikte sezon finaline girmişti. İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un yeni sezon tarihi açıklama bir açıklama bulunmuyor. İbo Show yeni sezonun ilerleyen haftalarda başlaması bekleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da yayınlanıyordu.

2 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Bir Demet Tiyatro

16.00 En Güzel Bölüm

16.15 En Güzel Bölüm

18.45 Star Haber

20.00 Benzemez Kimse Bize

22.30 Vizontele

00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Güzel Köylü