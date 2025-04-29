İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 30’u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

18 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli 17 savcı tarafından ifadeleri alınan 30 şüpheli tutuklama, 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri talebiyle serbest kaldı.

Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama talep edilen şüpheliler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya da yer alıyor.

REKLAM SEVK GEREKÇELERİ ORTAYA ÇIKTI İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonunda savcılığın tutuklamaya sevk gerekçeleri ortaya çıktı; Melih Geçek ve Naim Erol Özgüner’in tutukluluğa sevk gerekçesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB'ye bilişim işlerinden sorumlu olarak getirdiği, ve Geçek’in birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığı anlatıldı. Geçek’in yöneticilik yaptığı dönemlere ilişkin birçok usulsüz eyleminin bulunduğu ileri sürülen yazıda, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yayma suçuna iştirak ettiği, örgüt hiyerarşisinde bulunarak eylem ve fikir birliği içerisinde birçok faaliyetinin bulunduğuna ilişkin somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu iddia edildi. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün tutuklanması talep edilen sevk yazısında Akyüz’ün Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için 5 milyon dolar vermeye zorladığı ve konuyu soruşturma dosyasında şüpheliler arasında yer alan Süleyman Atik'e yönlendirdiği ileri sürüldü. Talebini kabul etmeyen şikayetçiler hakkında idare yaptırım uyguladığı iddia edilen Akyüz’ün dosyada beyanları yer alan bazı müteahhitlerden de benzer şekilde talepleri olduğu ileri sürüldü. İmar konusunda sahip olduğu yetkileri kullanarak maddi menfaat talep ettiği ileri sürülen Ali Rıza Akyüz’ün bu irtikap suçunu işlediği iddia edildi.

Otel güvenlik kameralarını bantlayan İmamoğlu’nun koruma ekibinde görevli Çağlar Türkmen’in tutuklamaya sevk yazısında, kamuoyuna yansıyan otel görüntülerinde şüphelinin gizli toplantıların kayıtlarını engellemek için kameraları kapattığı, yine arama yapılan adreslerde kameraların kayıt cihazlarını söktüğü ve harddiskleri ortadan kaldırdığı ileri sürüldü. Türkmen’in gizli toplantılara ve örgütün işleyiş şekline vakıf olduğu ileri sürülürken bu konuda gizlilik kuralarına riayet ettiği kanaatiyle tutuklanması talep edildi. CHP’nin Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk’ün tutuklamaya sevk yazısında ise, Vaniköy'de bulunan ve kamuoyuna yansıyan villanın tamirat ve tadilat sürecinde Rus iş adamı villa sahibinden Ayhan Koç ve Sinan Akçiçek ile birlikte rüşvet aldıkları ve bu kapsamda bu fiilde yer alan diğer şüpheli Elçin Karaoğlu ile birlikte hareket ettikleri iddia edildi. SEVK YAZISINDAN DİĞER AYRINTILAR Öte yandan Engin Ulusoy, Nazan Başelli ve Hakan Aplak’ın zabıtada görev aldıkları dönemde söz konusu usulsüz ihalelerin yapıldığı, diğer şüphelilere ait firmaların usulsüz işgal ettiği reklam mecralarına göz yumarak milyarlarca lira kamu zararına uğrattığı ileri sürüldü. İBB ihale komisyon üyesi olduğu dönemde Ramazan Gülten ve ihale satın alma işleri müdürü Gökhan Köseoğlu’nun firmaların haksız kazanç elde etmesinde sorumluluğunun olduğu sevk yazısında iddia edildi.

Diğer yandan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hakkında tutuklama talep edilen savcılığın sevk yazısında, bir suç örgütü olduğu iddia edilirken Ekrem İmamoğlu’nun suç örgütü lideri olduğu ileri sürüldü. Örgüt yöneticileri ise Fatih Keleş ve Murat Ongun’un olduğu iddia edildi. Başa’nın örgüt liderine bağlı hareket eden bir örgüt üyesi olduğu ileri sürüldü. Başa’nın işleri nedeniyle başvuru yapan firma yetkililerini oyalayarak işlerini geciktirdiği, zora koştuğu, bu suretle mağdur edilen firma yetkililerini suç örgütünün kasası konumundaki kişilere yönlendirerek para talep ettiği iddia edildi. SORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı. 4 ŞÜPHELİ DÜN ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.