İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman yapılacak, taksi plaka bedeli ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, trafiğe çıkmaya hazırlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi için ilk ihaleyi düzenliyor. 150 taksi plakası için yapılacak ihaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak ve işletme hakkını alanlar 29 yıl süreyle taksi plakasını kiralayacak. Peki, İBB taksi plakası ihalesi ne zaman yapılacak ve katılım şartları nedir? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da trafiğe çıkmaya hazırlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150 tanesi için yapılacak ihale tarihini duyurdu. 29 yıl süreyle işletme hakkı verilecek taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlendi. Peki, İBB uygulama tabanlı 150 sarı taksi plakası ihalesi ne zaman?
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UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?
İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.
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İHALE BEDELİ NE KADAR?
İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.
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İHALEYE KATILIM ŞARTLARI
İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;
- İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,
- Geçerli sürücü belgesi,
- Adli sicil kaydı,
- Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.
İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR
Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.