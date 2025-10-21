İBB soruşturmasında 200'den fazla kişi ifadeye çağrıldı
İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında aralarında İBB çalışanlarının da olduğu 200'ün üzerinde kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne çağırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, aralarında İBB İştirakler yöneticileri, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların da bulunduğu 200’ün üzerine kişi ifade vermek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağırıldı.
