İstanbul’a bağlı olan Silivri, ilin 67 km batısında yer alır ve Marmara Denizi'nin sahilinde olan bir ilçedir. 862.54 km2 yüz ölçümüne sahip olan Silivri'nin doğusunda Büyükçekmece, kuzeyinde Çatalca, batısında Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi yer alır. İlçe merkezinde TÜİK 2019 verilerine göre 35 mahalle bulunmaktadır.