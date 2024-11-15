İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılda bir kez olmak üzere yetim, öksüz, engelli ve şehit çocuğu öğrencilere 3 bin TL'lik eğitim desteğinde bulunuyor. 'Sen Oku Diye' projesine başvurular 11 Ekim'de sonlandı. Şimdi ise gözler sonuç için belediyeye döndü. Peki, İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yılda bir kez olmak üzere 3 bin TL verdiği 'Sen Oku Diye' eğitim desteği sonuçları araştırılıyor. 11 Ekim'de biten başvuruların ardından İBB'nin ödemeyi ne zaman yapacağı merak ediliyor. İşte, İBB 'Sen Oku Diye' hakkında detaylar...
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?
Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak.
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
İBB henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sonuçlar açıklandığında İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
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