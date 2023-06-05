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İBB Şehir Tiyatroları yaz oyunları başlıyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları, 9 Haziran Cuma günü Tartuffe oyunu ile başlıyor.

Giriş: 05.06.2023 - 09:46 | Güncelleme: ABONE OL
İBB Şehir Tiyatroları yaz oyunları başlıyor
HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bir gelenek haline gelen Açık Hava Yaz Oyunları’nda sanatseverleri en beğenilen oyunlarından Tartuffe ve Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ile buluşturuyor. Molière’in yazdığı, Orhan Veli Kanık’ın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği Tartuffe; 9, 10 Haziran tarihlerinde 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 11 Haziran tarihinde 21.00’de sahneleniyor.

R&uuml;stemoğlu Cemal'in Tuhaf Hik&acirc;yesi
Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi

Oyunların biletlerine gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresi ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından ulaşılabilir.
“Açık Hava Yaz Oyunları” Ağustos ayında yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

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