İBB'nin 3 bin TL'lik eğitim desteği başvuru sonuçları açıklandı mı, ödemeler hesaba yattı mı?

İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapıldı.

2024 yılında; 100 bin öğrenciye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplamda 300 milyon lira nakdi destek sağlandı.