İBB'nin 3 bin TL'lik eğitim desteği başvuru sonuçları açıklandı mı, ödemeler hesaba yattı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Sen Oku Diye' projesi kapsamında şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapıyor. Başvurular tamamlandı ve gözler belediyeye döndü. Peki, İBB eğitim desteği başvuru sonuçları açıklandı mı, ödemeler ne zaman hesaba yatıyor? İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteği kapsamında başvurusu kabul edilen engelli, şehit çocuğu veya ebeveyn kaybı yaşamış öğrencilere bin defaya mahsus olmak üzere 3 bin TL veriliyor. Peki, İBB eğitim desteği başvuru sonuçları açıklandı mı, ödeme hesaba yattı mı? İşte, detaylar...
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?
Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapıldı.
2024 yılında; 100 bin öğrenciye kişi başı 3 bin lira olmak üzere toplamda 300 milyon lira nakdi destek sağlandı.
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1 Kasım itibariyle başvuru tarihi sona eren ‘Sen Oku Diye Eğtim Desteği’ başvuru sonuçları 'İstanbul Senin' mobil uygulaması üzerinden açıklandı.
Ödemeler, 6 Aralık itibarıyla ailelerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. 2024 yılında öğrenci başına 3 bin lira olacak şekilde 100 bin öğrenciye toplamda 300 milyon TL eğitim desteği sağlandı.