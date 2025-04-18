Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

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Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği de kaydedildi.

İKİNCİ TAHLİYE

Öte yandan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevcut delil durumu, verdiği ifade, soruşturma aşamasında ve dosya kapsamındaki suç şüphesinin zayıflamış olması da tahliye gerekçesi olarak belirtildi.