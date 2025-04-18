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        Haberler Gündem Güncel İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas tahliye edildi - Son dakika haberleri! | Son dakika haberleri

        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi

        İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği de kaydedildi. Öte yandan mevcut delil durumu ve suç şüphesinin zayıflamış olması nedeniyle iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 18.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 18.04.2025 - 16:08
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        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
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        Mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

        Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalandığı ve hakkında ev hapsi kararı verildiği de kaydedildi.

        İKİNCİ TAHLİYE

        Öte yandan iş insanı Emre Serkan Bayraktar da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mevcut delil durumu, verdiği ifade, soruşturma aşamasında ve dosya kapsamındaki suç şüphesinin zayıflamış olması da tahliye gerekçesi olarak belirtildi.

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        #Murat Abbas
        #son dakika
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