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        Haberler Gündem İstanbul İBB, İstinye-Çubuklu hattını kaldırıyor | Son dakika haberleri

        İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattını hizmetten kaldırıyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından işletilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Temmuz ayı sonunda kapatılacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:24 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:25
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        İBB, İstinye-Çubuklu hattını kaldırıyor
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor.

        Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstinye–Çubuklu Arabalı Vapur hattımız, 31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla hizmet vermeyecektir. Aynı güzergahta, yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek deniz dolmuş seferlerimiz başlayacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, sizleri yeni seferlerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız" ifadesine yer verildi.

        İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştiriyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul haberleri
        #istinye çubuklu arabalı vapur hattı
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