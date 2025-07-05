Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan TIR'da bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Cesedin Karakaya'ya ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.

MAKTULLE BİRLİKTE TIR'I YAKMIŞ

Şakir T.'nin çıkan tartışmada Karakaya'yı silahla öldürdükten sonra TIR'ı yaktığını itiraf ettiği ve "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dediği öğrenildi.

Emniyete götürülen Şakir T.'nin işlemleri sürüyor.