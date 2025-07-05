Konya'da vahşet... Öldürüp TIR'la ateşe vermiş!
Konya'nın Karapınar ilçesinde yanan TIR'da bulunan 47 yaşındaki Özcan Karakaya'nın ölümüyle ilgili çalışma yapan polis, araçta yapılan incelemede parmak izine ulaşılan 38 yaşındaki Şakir T.'yi gözaltına aldı. Şakir T., ilk ifadesinde, "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dedi
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün, Karapınar-Konya Çevre yolu 6. kilometrede yanan TIR'da bir kişinin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.
"TIR'I OĞLUM KULLANIYORDU"
AA'daki habere göre ulaşılan araç sahibi A.K, TIR'ı oğlu Özcan Karakaya'nın (47) kullandığını söyledi.Öldürülen Özcan Karakaya.
Cesedin Karakaya'ya ait olduğu değerlendirilince, kimlik tespiti için babasından kan örnekleri alındı.
ÖNCE PARMAK İZİ SONRA GÖZALTI
Araçta yapılan incelemede parmak izine rastlanılan Şakir T. (38) Cihanbeyli ilçesinde gözaltına alındı.
MAKTULLE BİRLİKTE TIR'I YAKMIŞ
Şakir T.'nin çıkan tartışmada Karakaya'yı silahla öldürdükten sonra TIR'ı yaktığını itiraf ettiği ve "Kız kardeşim hakkında ileri, geri kötü konuşma yaptı. Ben de öldürdüm" dediği öğrenildi.
Emniyete götürülen Şakir T.'nin işlemleri sürüyor.