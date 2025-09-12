10K PARKURU GÜZERGÂHI

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecektir. Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden sahil yolu boyunca Üsküdar Meydan, Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi Askeri Kışlası önüne kadar devam edecektir. Buradan ikinci "U" dönüşünü yapan yarış, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Paşa Limanı Caddesi bitiminde Üsküdar Meydanı'na kadar devam edecektir. Parkurun 9K'lık bölümü bu şekilde tamamlanırken 10K'yı tamamlamak amacıyla yarış tekrar Harem yönüne doğru 500 metre ekstra (dönüş ile birlikte 1.000 metre) bir mesafe daha koşulacak ve yarış, buradan geri dönerek başladığı yer olan Üsküdar Meydanı'nda son bulacaktır.