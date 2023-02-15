İBB depremi değerlendiriyor

10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, deprem konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının yıllardır dikkat çektiği İstanbul’da da bugün önemli bir toplantı yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde deprem kurulu bugün toplanarak büyük depremin sonuçlarını değerlendirecek ve İstanbul için yapılabilecekleri ele alacak.

Toplantıdaki değerlendirmeler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sunulacak. İmamoğlu’nun da önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak deprem konusunda atılacak adımları açıklaması bekleniyor.