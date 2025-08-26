Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB'den taksi için ihale süreci başlattı | Son dakika haberleri

        İBB'den taksi için ihale süreci başlattı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı ulaşım modelinde 150 taksi için ihale yapılacağını açıkladı. İhale için başvurular 1 Eylül'e kadar kabul edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 21:28 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'den taksi için ihale süreci başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İHA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor. Sadece dijital uygulamalar üzerinden çağrılabilecek 150 taksi için ihale süreci başlatıldı. İhale için başvurular 1 Eylül'e kadar kabul edilecek.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2 Eylül'de ikinci kez yapılacak ihalede sisteme 150 taksinin daha dahil edileceği belirtilerek, son başvurunun 1 Eylül olduğunu duyuruldu.

        29 YIL BOYUNCA TAKSİ PLAKASINA SAHİP OLABİLECEKLER

        Kazananların 29 yıl boyunca İBB güvencesiyle taksi plakasına sahip olacağı kaydedilen açıklamada, yeni sistemde taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı, böylece yolcunun araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulamadan görebileceği, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modelinin hayata geçeceği ifade edildi.

        REKLAM

        Açıklamada, "Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkanı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek. İstanbul'da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor. Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak" denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Habertürk Anasayfa