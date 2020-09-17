İBB'de 'internetçi arkadaş' polemiği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda İYİ Partili Vedat Taylan Yıldız, İBB’nin metrolarda internet hizmeti vermek için kasım ayında yaptığı başvuruya İstanbul Valiliği'nin 10 aydır yanıt vermediğini açıkladı.
İnternetin öneminin pandemi döneminde daha iyi anlaşıldığını söyleyen Yıldız, metrolarda internet olmadığı için 16 milyon İstanbullunun, metroda seyahat ederken, dünya ile bağlantısının koptuğunu vurguladı.
Yıldız konuşmasında, "Burada amaç iki taraflı iletişimi sağlamaktı. 10 ayı aşkın süredir 16 Milyon İstanbulluyu temsil eden Büyükşehir Belediyemize cevap gelmedi. Kaldı ki Büyükşehir Belediyemize bu projenin hiçbir mali yükü yok. Tam tersine baz istasyonlarından kira geliri sağlayacağız. Ve bu para İstanbullulara hizmet olarak geri dönecek. Ayrıca kuracağımız WI-FI ağı da geliştirdiğimiz ortak bir reklam modeliyle kendi masrafını misliyle karşılayacak. Hem Büyükşehir Belediyemiz para kazanacak, hem de vatandaşımızın en önemli taleplerinden birini karşılamış olacağız" dedi.
GÖKSU'DAN 'İNTERNETÇİ' YANITI
İBB’nin AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İYİ Parti’de konuşan 'internetçi arkadaşımız' galiba sanal dünyada çok fazla geziyor. İstanbul Valimizin konuyla ilgili herhangi bir müdahalesi ve ya engellemesi bulunmamaktadır" şeklindeki ifadelerle yanıt verdi.
Bunun üzerine tekrar söz alan Yıldız, Göksu'nun kendisine "internetçi arkadaş" diyerek hitap etmesine tepki göstererek, "Ben 'internetçi arkadaş' değilim, ismim Taylan Yıldız. Stanford’dan da doktoram var. Onun için öncelikle herkes bir kendine gelsin. Bana ‘İnternetçi arkadaş’ diyerek gençlerimizin internet talebini aklınca aşağılamaya çalışıyor. Gençler, bu siyasetçiler sizin dünyanızı zerre kadar anlamıyor. Ama ben sonuna kadar sizin internetçi abiniz olmaya ve haklarınız için savaşmaya devam edeceğim" dedi.
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