İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yeni tip koronavirüs sebebiyle bir İBB çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ogun açıklamasında, "İBB ailesi olarak küresel salgında maalesef ilk kaybımızı verdik. İGDAŞ çalışanımız Bengül Demirel bugün yaşama veda etti. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

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