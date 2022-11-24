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İBB burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla burs veriliyor. Başvuruların 16 Ekim 2022 tarihlerinde sona ermesiyle gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. İşte İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ve sonuç tarihi hakkında detaylar...

Giriş: 24.11.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi üç senedir 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında öğrencilere destek amacıyla burs sağlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu. İşte İBB burs sonuçları tarihi ve sonuç sorgulama ile ilgili bilgiler haberimizde...

  • İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayında erişime açılması bekleniyor. 

  • İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

    İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

  • İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

    Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

    Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

    Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

    Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

    Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

  • BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

    Açık öğretimde okuyan öğrenciler

    Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

    Ücretli değişim programında bulunanlar

    25 yaşından büyükler

    Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

    Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

    Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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