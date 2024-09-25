İBB genç üniversiteli burs başvuruları başladı! İBB genç üniversiteli burs başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilecek olan İBB burs için başvuru ekranı açıldı. Üniversitelerin açılmasına kısa süre kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eğitim desteği kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verileceğini duyurdu. Peki İBB burs başvurusu ne zaman, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
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İBB burs başvurusu gündemde yer alıyor. 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verileceği açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." dedi. Eğitim desteği olarak öğrencilere verilecek olan İBB burs başvuru detayları sorgulanıyor. İşte İBB burs başvuru ekranı ve tüm detaylar
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İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Duyuruyla birlikte İBB burs başvuru takvimi belli oldu. İBB burs başvurusu 25 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
İBB burs başvuruları 25 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek.
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İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
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İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere toplamda 15 bin TL burs 3 taksit halinde verilecek.
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