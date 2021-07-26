AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.
Veto kararını AA muhabirine değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Kovid-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, İBB’nin de salgın boyunca sağlıkçılara konaklama, toplu ulaşım ve İSPARK’lar üzerinden yaklaşık 300 milyon liralık katkıda bulunduğunu söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlıkçıların yıl sonuna kadar İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmasına ilişkin meclis kararını veto etmesine ilişkin gerekçeli kararı görmediğini belirten Subaşı, "Salgın döneminde birçok kesim, ekonomik olarak çok etkilendi. Büyükşehir Belediyemiz salgının etkisinin azaltılması adına birçok alanda imkanlarıyla halkın yanında oldu. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar kaldırılarak normalleşme süreci başlatıldı. İBB de kaynakları, bütçesi belli bir kamu kuruluşudur. Belediyenin de bu dönemde çok ciddi gelir kayıpları oldu. Biz de hükümetin normal düzene geçiş kararı alması sebebiyle mecliste bu süre uzatımına karşı çıktık." dedi.
Subaşı, önümüzdeki dönemde salgının yeniden tırmanışa geçmesi durumunda hükümetin alacağı kararlar doğrultusunda İBB'nin elindeki imkanlarla yine sağlıkçılara ve diğer kesimlere destek olabileceğini kaydetti.
"İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine kararları uygulaması gerekir"
İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise salgının bittiği yönündeki savunmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.
Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.
Normalleşme adımları üzerinden karara karşı çıkılmasını da eleştiren Kaynar, aynı meclis toplantısında deniz taşımacılığına sübvanse talebinin gündeme geldiğini ve bunun da kabul edildiğini aktardı.
Gerekçeli kararın yarın meclis müdürlüğüne sunulması beklenirken ağustos ayında tatilde olan İBB Meclisi iade kararını eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.
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