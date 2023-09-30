İBB Başkanı İmamoğlu'ndan beklenen yağışa ilişkin açıklama

REKLAM advertisement1

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, kentin pazartesi gününe kadar sürmesi beklenen yağmurla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Vatandaşlara mümkün olduğunca tedbirli olmaları ve araçlarıyla trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Meteoroloji birimimiz ve meteoroloji kurumu olmak üzere bütünüyle yaptıkları açıklamalarda görünüyor ki bu akşam saat 21.00-22.00 civarında İstanbul’da etkili bir yağış süreci başlayacak. Bazen tahminin biraz üzerine çıkabiliyor, biraz geç başlayabiliyor ama bu akşam kesinlikle etkili bir yağışı tüm İstanbul'un yaşayabileceği ihtimali birimlerimiz tarafından bize aktarıldı. Bölgesel olarak 100 kilogramı aşacak yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görüyor arkadaşlarım. İstanbul’un bazı ilçelerinde bugüne kadar son iki yağıştaki yağmurun üstüne böyle bir yağış daha alındığı takdirde, oralar normalde ortalama bir yılda alacağı yağışı 3 günde almış olacak."

REKLAM

İmamoğlu, afet anları için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, İBB'nin 5 binin üzerindeki kadrosu, 2 bin 43 araç ve iş makinesiyle sahada olacağını, tüm ekipleriyle süreci takip edeceklerini bildirdi.

Yağış öncesi yoğun bir hazırlığa giriştiklerini ifade eden İmamoğlu, özellikle ağustos ayı itibarıyla kanal ve saha temizliği yapıldığını, yağmur suyu ve atık suyu kanallarının temizlendiğini anlattı.

"SON İKİ GÜNDE BARAJLARIMIZ 7 MİLYON METREKÜPE YAKIN SUYU TOPLAMIŞ DURUMDA"

İstanbul'a son iki günde yağan yağmurun etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandığını dile getiren İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son iki günde barajlarımız 7 milyon metreküpe yakın suyu toplamış durumda. Bunun büyük bölümünün Avrupa Yakası'nda olması da bizim için çok sevindirici. Ümit ediyorum ki bu yağışların yine barajlarımıza pozitif etkisi yüksek olacaktır. Allah İstanbul'umuzu korusun. Mücadelemizi birlikte vereceğiz. İnşallah yarın sadece bereketi konuştuğumuz bir sabaha uyanmış olalım."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.