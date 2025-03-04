İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile tokalaştı

İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile tokalaştı

Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey'de tören düzenlendi. Törene ailenin yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı.

REKLAM advertisement1

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU VE İNCE BİR ARADA

Akbayram için düzenlenen cenaze töreninde bir konuşma yapan İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra Akbayram'ın tabutunun başında bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Muharrem İnce ile tokalaştı.