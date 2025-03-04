İBB Başkanı İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce ile tokalaştı
Usta sanatçı Edip Akbayram'ın cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce ile tokalaştı
Usta sanatçı Edip Akbayram, 2 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edip Akbayram için Cemal Reşit Rey'de tören düzenlendi. Törene ailenin yakınları ve çok sayıda sanatçı katıldı.
İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU VE İNCE BİR ARADA
Akbayram için düzenlenen cenaze töreninde bir konuşma yapan İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra Akbayram'ın tabutunun başında bulunan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Muharrem İnce ile tokalaştı.