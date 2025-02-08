İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 uygulamalı tabanlı taksiyi trafiğe çıkaracağını açıklamıştı. Yapılan başka bir duyuruya göre, taksi plakalarının 150 tanesi için ihale düzenlenecek. Taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlendi. Peki, İBB taksi plakası ihalesi ne zaman?