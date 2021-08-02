Ian Dallas olarak tanınan mutasavvıf Abdülkadir es-Sufi'nin cenazesi toprağa verildi

Es-Sufi'nin naaşı, yakınlarının katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle bu akşam saatlerinde Cape Town'da defnedildi.
Ian Dallas adıyla da bilinen Abdülkadir es-Sufi, 1930 yılında İskoçya'nın Ayr kentinde, Hristiyan bir ailede dünyaya geldi.
1957-1966 yıllarında çok sayıda İngiliz televizyon dizisinin senaristliğini yürüten es-Sufi, ünlü İtalyan yönetmen Federico Fellini'nin önemli yapıtlarından "Sekiz buçuk" isimli filmde de rol aldı.
Es-Sufi, 1960'ların ilk yarısında Londra'da sanat çevrelerinde tanınan bir isim olarak dönemin rock müzik yıldızlarından Eric Patrick Clapton dahil bir çok ünlü isimle arkadaşlık kurdu.
1967 yılında Fas'ın Fes kentindeki Karaviyyun Camii'nde İslam dinine giren es-Sufi, burada Darkavi tarikatına dahil oldu.
Es-Sufi, İslami eğitimini, hocası Şeyh Muhammed İbn el-Habib'in gözetiminde tamamladıktan sonra İngiltere'ye dönerek, Norwich kentinde Darkavi Enstitüsünü ve Diwan Press isimli yayınevini kurdu.
1970'li yıllardan itibaren Avrupa ve Kuzey Amerika'da İslam'ın yayılması için faaliyet gösteren es-Sufi, 1976 yılında İslam'ı kabul etmiş müritleriyle birlikte Norvich'te bir "Müslüman Köyü" kurdu.
Es-Sufi, 1978 yılında İspanya merkezli Murabitun Dünya Hareketi'ni kurarak, zekat, sadaka, ticaret dahil İslami konularda çalışmalar yürüttü.
Sufi'nin "Gariplerin Kitabı", "Ayetlerden İşaretler", "Yarınki İslam: Bir Manifesto", "100 Basamak", "Muhammedi Yol" ve "CİHAD: Bir Temel Tasarım", "Diyalektiğin Sonu-Gelmekte Olan İnsan İçin" kitapları Türkçeye çevrilmişti.
Birçok yazısında Türklerin İslam dünyasındaki ağırlığı ve tarihte oynadıkları önemli rolü işleyen es-Sufi, İngiltere'nin Norwich kentindeki İhsan Camisi'nin, Endülüs'ün Granada şehrindeki Ulu Cami'nin ve Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Cum'a Camisi'nin inşa edilmesine de öncülük etmişti.
Es-Sufi son yıllarında, yaşadığı Cape Town kentinde İslami bankacılık ve İslami para birimi konularında çalışmalar yürütmüştü.
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