İ ile Başlayan Kız İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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İ ile başlayan kız isimleri de pek çok anne ve baba adayının ilgisini çekmektedir. Belli dönemlerde İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri, internet üzerinden en çok aranan konular arasına girmektedir. Peki, İ harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İşte cevabı…

İ ile Başlayan Kız İsimleri

Aldığımız isimler, hayatımız boyunca taşıyacağımız bir kimlik görevi gördüğü için kendi çocuklarımızın ismini koyarken daha özenli ve dikkatli davranırız. Oldukça hassas bir konu olan isimler, özellikle yeni anne-baba adaylarının yakından takip ettiği ve internet üzerinden araştırdığı bir konudur. İ ile başlayan kız isimlerini merak ediyorsanız İ ile başlayan kız bebeği isim önerilerini sizler için sıraladık.

İ Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

İclal: Saygı, ikram, büyüklük

Saygı, ikram, büyüklük İçim: Çok alımlı, tat alınacak kadar güzel, çekici

Çok alımlı, tat alınacak kadar güzel, çekici İdil: Kır yaşamını anlatan şiir ya da kısa yazı

Kır yaşamını anlatan şiir ya da kısa yazı İffet: Ahlak kurallarına uygun yaşayan kadın

Ahlak kurallarına uygun yaşayan kadın İkbal: Mutlu, şanslı, talihli

Mutlu, şanslı, talihli İklim: Bir bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olaylar

Bir bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olaylar İkra: Muhammed’e inen ilk vahiy, “oku”

Muhammed’e inen ilk vahiy, “oku” İkram: Sunma

Sunma İlaf: Kureyş suresinde geçen isim, sevmek ve uzlaşmak

Kureyş suresinde geçen isim, sevmek ve uzlaşmak İlarya: Gümüş balığının küçüğüne verilen isim

Gümüş balığının küçüğüne verilen isim İlayda: Su perisi

Su perisi İlenay: Gülen ay anlamında

Gülen ay anlamında İlgi: bağ, alaka

bağ, alaka İlkgül: Ailede doğan ilk kız çocuğuna verilen isim

Ailede doğan ilk kız çocuğuna verilen isim İlknur: İlk gelen nur

İlk gelen nur İlksen: Her şeyden önce sen anlamında

Her şeyden önce sen anlamında İlke: Temel bilgi, davranış kuralları

Temel bilgi, davranış kuralları İlkim: İlk doğan çocuğum anlamında

İlk doğan çocuğum anlamında İlkin: Öncelikli olan

Öncelikli olan İlay: Bulunduğu ülkenin en güzel kızı

Bulunduğu ülkenin en güzel kızı İlsu: Ülkenin suyu

Ülkenin suyu İlmiye: İlim sahibi, ilme mensup olan

İlim sahibi, ilme mensup olan İmge: Düşüncelerin beyinde yarattığı görüntü, düş

Düşüncelerin beyinde yarattığı görüntü, düş İlter: Ülkesini seven, gözeten

Ülkesini seven, gözeten İlya: 1) Göz bebeği. 2) Yüksek mertebe 3) Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi

1) Göz bebeği. 2) Yüksek mertebe 3) Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi İnci: İstiridyelerin içinden çıkan taş, değerli taş

İstiridyelerin içinden çıkan taş, değerli taş İncifem: İnci kadar güzel olan

İnci kadar güzel olan İncilay: Ayın en ince olduğu an

Ayın en ince olduğu an İpar: Yüksek dağların kar tutmayan alanlarında yetişen çiçek ismi

Yüksek dağların kar tutmayan alanlarında yetişen çiçek ismi İpek: Kozadan elde edilen ve kumaş dokumada kullanılan tel

Kozadan elde edilen ve kumaş dokumada kullanılan tel İrem: Cennete benzetilen bahçe, bahçeleriyle ünlü masal kenti

Cennete benzetilen bahçe, bahçeleriyle ünlü masal kenti İris: Mitolojide tanrıların elçisi olarak bilinen karakter

Mitolojide tanrıların elçisi olarak bilinen karakter İrva: Bol bol sulamak anlamında

Bol bol sulamak anlamında İsmet: Haramdan ve günahtan çekinen

Haramdan ve günahtan çekinen İsmihan: Hükümdar adı

Hükümdar adı İsra: Bir yerden başka bir yere ışınlanma, Hz. Muhammed’in Miraç gecesi içinde bulunduğu hal

Bir yerden başka bir yere ışınlanma, Hz. Muhammed’in Miraç gecesi içinde bulunduğu hal İstek: Bir şeyi isterken duyulan içsel eğilim

Bir şeyi isterken duyulan içsel eğilim İyem: İyilik, güzel olan, güzellik

İyilik, güzel olan, güzellik İzel: Güzel el izi

Güzel el izi İzem: Yüce, ulu

Yüce, ulu İzgi: Zeki ve güzel kişi

Zeki ve güzel kişi İzlem: İzlemek eyleminden türetilmiş isim

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner