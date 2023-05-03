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İ ile başlayan kız isimleri: İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan evli çiftlerin isim araştırmasına hemen başlaması, doğum anına kadar devam eden bir süreçtir. 9 aylık hamilelik sürecinde hem anne hem de baba adayları, bebeklerine en doğru ismi bulmak için uzun bir araştırma yapar. Belli dönemlerde isim konusunda kesin karar vermiş olsalar da doğuma az bir zaman kala fikirleri değişebilmekte ve farklı bir isim arayışına girebilmektedir. Türkiye’de kullanılan isimler hem geleneksel hem de modern çağa uygun olup, zengin bir yelpaze sunar.

Giriş: 03.05.2023 - 01:36 | Güncelleme: ABONE OL
İ ile Başlayan Kız İsimleri: İ Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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İ ile başlayan kız isimleri de pek çok anne ve baba adayının ilgisini çekmektedir. Belli dönemlerde İ harfi ile başlayan kız bebek isimleri, internet üzerinden en çok aranan konular arasına girmektedir. Peki, İ harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İşte cevabı…

İ ile Başlayan Kız İsimleri

Aldığımız isimler, hayatımız boyunca taşıyacağımız bir kimlik görevi gördüğü için kendi çocuklarımızın ismini koyarken daha özenli ve dikkatli davranırız. Oldukça hassas bir konu olan isimler, özellikle yeni anne-baba adaylarının yakından takip ettiği ve internet üzerinden araştırdığı bir konudur. İ ile başlayan kız isimlerini merak ediyorsanız İ ile başlayan kız bebeği isim önerilerini sizler için sıraladık.

İ Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • İclal: Saygı, ikram, büyüklük
  • İçim: Çok alımlı, tat alınacak kadar güzel, çekici
  • İdil: Kır yaşamını anlatan şiir ya da kısa yazı
  • İffet: Ahlak kurallarına uygun yaşayan kadın
  • İkbal: Mutlu, şanslı, talihli
  • İklim: Bir bölgenin ortalama hava durumunu belirleyen meteorolojik olaylar
  • İkra: Muhammed’e inen ilk vahiy, “oku”
  • İkram: Sunma
  • İlaf: Kureyş suresinde geçen isim, sevmek ve uzlaşmak
  • İlarya: Gümüş balığının küçüğüne verilen isim
  • İlayda: Su perisi
  • İlenay: Gülen ay anlamında
  • İlgi: bağ, alaka
  • İlkgül: Ailede doğan ilk kız çocuğuna verilen isim
  • İlknur: İlk gelen nur
  • İlksen: Her şeyden önce sen anlamında
  • İlke: Temel bilgi, davranış kuralları
  • İlkim: İlk doğan çocuğum anlamında
  • İlkin: Öncelikli olan
  • İlay: Bulunduğu ülkenin en güzel kızı
  • İlsu: Ülkenin suyu
  • İlmiye: İlim sahibi, ilme mensup olan
  • İmge: Düşüncelerin beyinde yarattığı görüntü, düş
  • İlter: Ülkesini seven, gözeten
  • İlya: 1) Göz bebeği. 2) Yüksek mertebe 3) Yağmurlara hükmeden İsrail peygamberi
  • İnci: İstiridyelerin içinden çıkan taş, değerli taş
  • İncifem: İnci kadar güzel olan
  • İncilay: Ayın en ince olduğu an
  • İpar: Yüksek dağların kar tutmayan alanlarında yetişen çiçek ismi
  • İpek: Kozadan elde edilen ve kumaş dokumada kullanılan tel
  • İrem: Cennete benzetilen bahçe, bahçeleriyle ünlü masal kenti
  • İris: Mitolojide tanrıların elçisi olarak bilinen karakter
  • İrva: Bol bol sulamak anlamında
  • İsmet: Haramdan ve günahtan çekinen
  • İsmihan: Hükümdar adı
  • İsra: Bir yerden başka bir yere ışınlanma, Hz. Muhammed’in Miraç gecesi içinde bulunduğu hal
  • İstek: Bir şeyi isterken duyulan içsel eğilim
  • İyem: İyilik, güzel olan, güzellik
  • İzel: Güzel el izi
  • İzem: Yüce, ulu
  • İzgi: Zeki ve güzel kişi
  • İzlem: İzlemek eyleminden türetilmiş isim

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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