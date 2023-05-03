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I ile başlayan kız isimleri: I harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve baba adayları, bebek haberini aldığı ilk andan itibaren isim araştırması yapmaya başlamaktadır. Dünyaya gelecek bebekleri için öncelikle hem kız hem de erkek isimlerine göz atmaktadır. Bu süreçte ihtimalleri değerlendiren ebeveynler, bebeklerinin cinsiyetini öğrendiği andan itibaren ise isim araştırmalarını daraltarak, sürecin daha hızlı işlemesini sağlar. Her anne ve baba, bebeğine en uygun ismi araştırırken, ismin anlam değerini de ön planda tutar.

Giriş: 03.05.2023 - 01:29 | Güncelleme: ABONE OL
I ile Başlayan Kız İsimleri: I Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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I ile başlayan kız isimleri, çok fazla alternatife sahip olmasa da bu kategoride yer alan tüm isimler; modern çağa uygun, nadir kullanılan ya da geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış isimlerdir. Bu nedenle anne ve baba adaylarının öncelik tanıdığı isimler arasında olmayı başarır. I harfi ile başlayan kız bebek isimleri, dönem dönem internet üzerinden araştırılan konular arasına girmektedir. Peki, I harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları nelerdir? İçeriğimizin devamında I ile başlayan kız isimlerini inceleyebilirsiniz.

I ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyanın en güzel hislerinden biri, anne-baba olma duygusudur. Aileye yeni katılacak minicik bir bebek için her şeyin en güzeli ve en iyi seçilir. Onun hayatını güzelleştirecek tüm olay ve durumlar gözden geçirilir. Ancak bu süreçte harekete geçilen ilk iş, anlamlı bir isim araştırması yapmaktır. Her anne ve baba adayı, bebekleri dünyaya gelmeden önce en güzel ismi bulmaya çalışır. Sizler için I ile başlayan kız bebeği isim önerilerini araştırdık. İçeriğimizi inceleyerek, kızınız için en güzel, en anlamlı ve en doğru ismi bulabilirsiniz.

I Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Iğıl: Ağır ağır akan su
  • Ihlamur: Çiçeği kurutularak çay yapılan ve şifa niyetiyle içilen güzel kokulu bitki
  • Ildem: Yaptığı işlerden pişmanlık duymayan
  • Ildır: 1) Parıldayan, ışıldayan. 2) Alacakaranlık.
  • Ildız: Yıldız
  • Ilgaz: Akın, hücum, dört nala koşan
  • Ilgım: Serap, çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılgısı
  • Ilgın: Çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık, kumlu topraklarda yetişen çit bitkisi
  • Ilgıt: Yavaş yavaş esen
  • Irak: Uzak
  • Irmak: Akarsu, dere gibi olan su kaynağı
  • Işık: Nur, aydınlık
  • Işıl: Parlak olan, ışıldayan
  • Işılay: Mehtap, ay ışığı
  • Işın: Işık kaynağından süzülen ışık demeti anlamında
  • Işınsu: Aydınlık ve berrak su anlamında
  • Itır: Sardunyagillerden olan güzel kokulu çiçek
  • Izgın: Tohumlarının yağı çıkarılan bitki türü

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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