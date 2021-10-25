Hz. Mevlana dizisi için artık nefesler tutuldu. İşte TRT1'in yeni tarihi dizisi Hz. Mevlana ile ilgili bilgiler...



HZ. MEVLANA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mevlâna Celaleddin-i Rumi'nin hayatını anlatan “Hz. Mevlâna” dizisi uzun bir hazırlık aşamasından sonra sete çıktı. Dizi çok yakında TRT’de izleyiciyle buluşacak.

HZ. MEVLANA OYUNCULARI KİMLER?

“Hz. Mevlâna” dizisinde Mevlâna Celaleddin-i Rumi'yi Bülent İnal canlandıracak. Diğer önemli rolleri ise Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, İlker Aksum, Ushan Çakır, Levent Can, Devrim Özkan, Burç Kümbetlioğlu, Mert Turak, Erdal Yıldız, Yusuf Çim, Mert Karabulut, Turgay Aydın, Can Nergis, Semra Dinçer, Baki Davrak, Burak Can, Gizem Aydın, Muhammet Emre Kaya, Musa Evren, Betigül Ceylan ve Haluk Piyes gibi birbirinden önemli isimler üstleniyor.

HZ. MEVLANA NEREDE ÇEKİLİYOR?



Çekimleri TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nda gerçekleştirilen TRT’nin “Hz. Mevlâna” dizisinde iki yıl süren hazırlık aşamasının ardından çekimler başladı. Dizide Mevlâna Celaleddin-i Rumi’yi Bülent İnal canlandıracak.



Çekimler “TRT Uluslararası Konya Film Platoları”nda başladı

“Hz. Mevlâna” dizisi için 50 dönümlük alana 13. Yüzyıl Selçuklu Konya’sının dış ve iç suru inşa edildi. Dış sur içerisinde bulunan 88 yapıdan 35’i; aktar, bakkal, kumaşçı, sepetçi, nalbant, testici, çarıkçı, derici, kalaycı, bakırcı gibi zanaatkârların dükkanlarından oluşuyor.



Ayrıca 37 adet ev, 4 adet kümbet, 3 adet cami, 1 adet kilise, 2 adet han, 1 adet aşevi, 1 adet hamam, 4 adet konak bulunuyor. Yine, Hz. Mevlâna’nın medrese ve dergâhının olduğu yerler de dış surun içerisinde yer alıyor. İç surun içerisinde ise giriş surları, Selçuklu Devleti Sarayı, saray surları, rasathane ve Alâeddin Camii bulunuyor.



