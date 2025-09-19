Hyundai i30 Türkiye'ye yeniden geldi

Hyundai Motor Türkiye, C segmentteki temsilcisi i30’u yeniden satışa sundu. Yeni i30, 1.5 litrelik 48V mild hibrit, benzinli turbo bir motora sahip.

Bu yeni nesil motor, 140 PS güç ve 253 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte gelen Hyundai i30, mild hibrit sistemi sayesinde özellikle şehir içi kullanımda daha düşük emisyon ve daha yüksek verimlilik elde edilmesine katkı sağlıyor.

Panoramik cam tavan ile birlikte gelen otomobil, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence sistemiyle dijital kokpit deneyimi yaşatıyor.

Hyundai’nin güvenlik teknolojilerini bir araya getiren Smart Sense donanımları da i30’da standart olarak sunuluyor. Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şerit Takip (LFA) ve Şeritte Kalma Asistanları (LKA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) ve Arka Yolcu veya Eşya Uyarısı (ROA) gibi özellikler araçta yer alıyor.

Hatchback gövde tipindeki Hyundai i30 Türkiye’de Prime ve Comfort olmak üzere iki farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.