"Huzur İstanbul" uygulaması: 1005 gözaltı

İstanbul'da 5 Mayıs'ta iki aşamalı olarak düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasının ilk etabında, 215 noktada 1528 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında sabit yol kontrolü yapıldı. Uygulamada bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait iki bot da görev aldı.

İkinci aşamada ise 1408 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 329 bin 409 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan ve üzerinde suç aleti bulunan 1005 kişi yakalandı.

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Denetimlerde ayrıca 25 ruhsatsız tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 62 fişek ile 1688 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 247 umuma açık yer denetlendi, 1 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

Trafik uygulamalarında ise 41 bin 902 araç ve 2 bin 808 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 339 araç ve motosikletle 9 sürücüye işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edildi. Trafik ihlalleri nedeniyle 708 bin 640 lira ceza kesildi.